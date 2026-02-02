Один европейский лидер упоминался в материалах по делу Эпштейна более 200 раз

РИА Новости: Имя Макрона упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз

Имя французского президента Эммануэля Макрона встречается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна более 200 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, опубликованные американским минюстом.

Некоторые из электронных писем Эпштейна были целиком посвящены лидеру Франции. В одном из них финансист утверждал, что политик обращается к нему за помощь и просит нестандартные и продуманные идеи практически на любые темы. При этом не уточняется, кому было отправлено это письмо.

Также в письме говорится о больших амбициях Макрона — Эпштейн утверждал, что политик якобы хочет возглавить Европу, а возможно и весь мир.

Ранее британское издание Daily Mail заявило, что Эпштейн якобы мог быть связан с российскими спецслужбами.