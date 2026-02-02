Реклама

Экономика
12:32, 2 февраля 2026Экономика

В небе над Москвой заметили редкое явление

В небе над Москвой заметили солнечное гало
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Жители Москвы утром в понедельник, 2 февраля, могли наблюдать редкое природное явление — солнечное гало. Внимание на это обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На фотографиях, сделанных жителями разных районов города, видны светящиеся дуги вокруг Солнца. На одном из кадров также запечатлено светящееся кольцо вокруг него.

Солнечное гало является оптическим атмосферным явлением, которое возникает благодаря преломлению солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых облаков на высоте 5-10 километров.

Ранее жителям Москвы и Московской области пообещали алмазную пыль с неба. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что речь идет о редком атмосферном явлении, которое возникает в ясную погоду, когда мелкие кристаллы льда, подобно пыли, оседают под действием силы тяжести.

