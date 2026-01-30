Москвичам пообещали алмазную пыль с неба

Синоптик Позднякова: «Алмазная пыль» может появиться над Москвой из-за холодов

«Алмазная пыль» может посыпаться с неба над Москвой и Подмосковьем из-за предстоящих аномальных холодов. Об этом жителям столичного региона сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Речь идет о редком атмосферном явлении, возникающем в ясную погоду. «Возникновение "алмазной пыли" над столичным регионом возможно. Иногда при ясном небе с него что-то сыпется. Это как раз те самые мелкие кристаллы льда, которые, как пыль, оседают под действием силы тяжести, хотя облаков нет. Такое возможно именно в таких антициклонах, которые сейчас определяют погоду. Это еще называется "осадки ясного неба"», — поделилась информацией синоптик.

Ранее в этот же день Позднякова рассказала, что над Подмосковьем из-за сильных холодов могут взойти «три солнца».