Экономика
14:24, 30 января 2026Экономика

Москвичам пообещали три солнца

Синоптик Позднякова: Над Подмосковьем могут взойти «три солнца» из-за холодов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Над Подмосковьем могут взойти «три солнца» из-за предстоящих аномальных холодов в регионе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Синоптик объяснила, что данное оптическое явление называют «ложным солнцем», или паргелием, и возникает оно при очень низкой температуре и высокой влажности в атмосфере. «Образуются мелкие кристаллики льда, и солнечный свет преломляется через них. При восходе или закате могут появляться такие двойные или тройные изображения солнца. В принципе, такое возможно, может быть, не в самой Москве, а в Подмосковье или близлежащих районах, где будет пик холода», — поделилась информацией Позднякова.

Двумя днями ранее яркое солнечное гало с двумя «ложными солнцами» в небе наблюдали жители Саратова.

