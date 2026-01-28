Реклама

Наука и техника
14:32, 28 января 2026Наука и техника

В России заметили необычное явление с ложными солнцами

В Саратове обнаружили эффект гало с двумя ложными солнцами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В среду, 28 января, жители Саратова наблюдали оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффектом гало. Об этом заявил ученый-метеоролог, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Максим Червяков в Telegram-канале.

«Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя ложными солнцами — паргелиями», — поделился ученый.

Солнечным гало называют атмосферное явление, которое напоминает светящееся кольцо вокруг Солнца. Оно образуется из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся в перистых облаках. Особенно выделяются паргелии, или ложные солнца, которые считаются самыми яркими и заметными элементами гало.

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков заявил, что туалет для будущего российского лунного корабля готов.

