Россия создала туалет для лунного корабля

НИИхиммаш: Туалет для российского лунного корабля готов

Туалет для будущего российского лунного корабля — перспективного пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) — готов, заявил ТАСС генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков.

«Системы жизнеобеспечения готовы. Назначение то же самое, что на [Международной космической] станции, только проще. В ПТК НП будет туалет для космонавтов для приема урины в процессе перелета», — сказал руководитель.

По его словам, системы обеспечения жизнедеятельности ждут проведения межведомственных испытаний ПТК НП.

Ранее агентству начальник отдела перспективных разработок предприятия Евгений Уйманов сообщил, что НИИхиммаш летом планирует начать наземные испытания прототипа стиральной машины, предназначенной для МКС.

В апреле 2018 года РИА Новости рассказали, что НИИхиммаш взялся за разработку сауны, рукомойника и стиральной машины для космонавтов.