Наука и техника
15:39, 27 января 2026

В России испытают прототип космической стиральной машины

НИИхиммаш летом начнет испытания прототипа космической стиральной машины
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (НИИхиммаш) летом планирует начать наземные испытания прототипа стиральной машины, предназначенной для Международной космической станции (МКС). Об этом со ссылкой на начальника отдела перспективных разработок предприятия Евгения Уйманова сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время идет изготовление составных частей оборудования. Размеры машины — около двух кубических метров, внутренний объем — пять литров. Она будет иметь форму мешка или камеры, способной периодически сжиматься.

Также НИИхиммаш работает над созданием душевой кабины для МКС.

В ноябре 2022-го генеральный директор НИИхиммаша Александр Цыганков рассказал, что стоимость доставки килограмма грузов на МКС начинается с миллиона рублей и достигает полутора миллионов рублей.

В апреле 2018 года РИА Новости сообщали, что НИИхиммаш взялся за разработку сауны, рукомойника и стиральной машины для космонавтов.

    Обсудить
