Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:11, 3 февраля 2026Культура

Директор Долиной объяснил отмену ее концертов в российских городах

Директор Долиной Пудовкин: Отмена концертов певицы связана с изменением графика
Ольга Коровина

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал причины отмены концертов певицы в Обнинске и Брянске. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Долиной, отмена выступлений связана с изменением графика артистки. Концерты состоятся в другие даты: шоу в Обнинске пройдет 14 ноября, а в Брянске — 15 ноября.

Ранее стало известно об отмене концерта Долиной в Обнинске, запланированного на 8 марта. По данным Mash, организаторам удалось продать всего 10 процентов билетов, из-за чего мероприятие сорвалось.

До этого юбилейный концерт Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины. Что это значит?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Умер основатель Three Dog Night Чак Негрон

    Гоблин назвал идиотами одну категорию людей

    49-летний Орландо Блум восхитил фанатов внешним видом на показе известного бренда

    Директор Долиной объяснил отмену ее концертов в российских городах

    Столица российского региона попала под массированный ракетный удар со стороны Украины

    Мужчина провалился сквозь землю посреди рынка и выжил

    В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok