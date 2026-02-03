Директор Долиной объяснил отмену ее концертов в российских городах

Директор Долиной Пудовкин: Отмена концертов певицы связана с изменением графика

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал причины отмены концертов певицы в Обнинске и Брянске. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Долиной, отмена выступлений связана с изменением графика артистки. Концерты состоятся в другие даты: шоу в Обнинске пройдет 14 ноября, а в Брянске — 15 ноября.

Ранее стало известно об отмене концерта Долиной в Обнинске, запланированного на 8 марта. По данным Mash, организаторам удалось продать всего 10 процентов билетов, из-за чего мероприятие сорвалось.

До этого юбилейный концерт Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября.