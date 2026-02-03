Долина отменила концерт в российском городе

Mash: Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за низких продаж билетов

Народная артистка России Лариса Долина отменила концерт в Обнинске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Выступление было запланировано на 8 марта. По данным канала, организаторам удалось продать всего 10 процентов билетов, из-за чего мероприятие сорвалось. Утверждается, что концерт в Брянске, который должен состояться 9 марта, также находится под угрозой отмены. При этом в качестве официальной причины названы изменения графика артистки, отмечает Mash.

Ранее юбилейный концерт Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября. Директор певицы объяснил это изменениями в планах ее гастролей.