Директор Долиной объяснил причину переноса концерта в Петербурге

Директор Долиной Пудовкин: Концерт в Петербурге перенесли из-за гастролей

Юбилейный концерт российской певицы Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября из-за изменений в планах гастролей артистки. Об этом рассказал директор певицы Сергей Пудовкин, пишет ТАСС.

«В связи с изменениями гастрольных планов», — объяснил он.

Ранее стало известно о приостановке продажи билетов на сольный концерт певицы в столичном заведении «Люстра бар» 1 марта.

Продюсер Сергей Дворцов предложил раздавать билеты на концерт Долиной бесплатно из-за низкого спроса.