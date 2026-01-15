Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:22, 15 января 2026Культура

Директор Долиной объяснил причину переноса концерта в Петербурге

Директор Долиной Пудовкин: Концерт в Петербурге перенесли из-за гастролей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Юбилейный концерт российской певицы Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября из-за изменений в планах гастролей артистки. Об этом рассказал директор певицы Сергей Пудовкин, пишет ТАСС.

«В связи с изменениями гастрольных планов», — объяснил он.

Ранее стало известно о приостановке продажи билетов на сольный концерт певицы в столичном заведении «Люстра бар» 1 марта.

Продюсер Сергей Дворцов предложил раздавать билеты на концерт Долиной бесплатно из-за низкого спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Раскрыта причина убийства рэпера Картрайта

    53-летняя бывшая модель показала фигуру без одежды

    Директор Долиной объяснил причину переноса концерта в Петербурге

    Иран закрыл воздушное пространство для части самолетов

    Каллас предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности

    Трамп раскрыл секрет своего ясного ума

    Парам подсказали способы разнообразить секс на отдыхе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok