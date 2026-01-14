Реклама

12:51, 14 января 2026

Билеты на концерт Долиной предложили раздать бесплатно

Продюсер Дворцов: Билеты на концерт Ларисы Долиной могут раздать бесплатно
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что билеты на концерт народной артистки России Ларисы Долиной могут раздать бесплатно из-за низкого спроса. Его слова приводит «Абзац».

По мнению медиаменеджера, ради заполненности зала организаторы могли бы раздать зрителям билеты в формате пригласительных. Кроме того, на концерт можно «нагнать людей» — такой вариант продюсер считает вполне вероятным.

Дворцов подчеркнул, что Долина до сих пор не освободила скандальную квартиру в Хамовниках, из-за чего новый год для певицы начался неоднозначно. «Эта волна до сих пор тянется. Она себе немножко подпортила репутацию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что за две недели до первого в наступившем году концерта Ларисы Долиной в Москве продано всего 18 билетов. Артистка выступит в баре Petter 27 января, площадка рассчитана на 91 место. В продаже имеются места за столиками, цена которых составляет от 9,5 до 18,5 тысячи рублей, а также места за баром за 15,5 тысячи рублей. Директор исполнительницы Сергей Пудовкин отказался отвечать на слухи об отмене концерта из-за низких продаж.

