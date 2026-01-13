На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продали всего 18 билетов

РИАН: На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 18 билетов

За две недели до первого в наступившем году концерта певицы Ларисы Долиной в Москве продано всего 20 процентов от общего числа билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Артистка выступит в баре Petter 27 января. Корреспондент агентства выяснил, что концертная площадка рассчитана на 91 место. За две недели до выступления продано всего 18 билетов.

Отмечается, что в продаже имеются места за столиками, цена которых составляет от 9,5 до 18,5 тысячи рублей, а также места за баром за 15,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что судебные приставы могут выселить Долину из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она не передаст ключи Полине Лурье. Уточнялось, что заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России со стороны покупательницы уже направлено.