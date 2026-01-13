Директор Долиной резко отреагировал на слухи об отмене концерта певицы

Директор Долиной отказался комментировать низкие продажи билетов на ее концерт

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отказался отвечать на слухи о возможной отмене концерта артистки из-за низких продаж билетов. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

«Не будет ответа. Зачем звонить? Просто я вам сказал — ответов не будет», — высказался Пудовкин.

Известно, что за две недели до первого в наступившем году концерта Ларисы Долиной в Москве продано всего 18 билетов. Артистка выступит в баре Petter 27 января, площадка рассчитана на 91 место. В продаже имеются места за столиками, цена которых составляет от 9,5 до 18,5 тысячи рублей, а также места за баром за 15,5 тысячи рублей.

Ранее депутат Александр Шолохов назвал справедливым принудительное выселение Долиной из скандальной квартиры. Известно, что покупательница недвижимости решила выселить артистку с участием судебных приставов. В свою очередь, представитель Долиной сообщил, что та улетела на отдых до 20 января и займется решением всех вопросов после возвращения в страну.