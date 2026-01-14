Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

ТАСС: Продажа билетов на сольный концерт Долиной в Москве приостановлена

Продажа билетов на сольный концерт певицы Ларисы Долиной в столичном заведении «Люстра бар» 1 марта приостановлена. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт артистки.

Уточняется, что на официальном сайте Долиной размещена афиша с выступлением певицы в «Люстра баре», но при попытке купить билет выдает ошибку. «Продажи временно приостановлены», — говорится в публикации.

Агентство также сообщает, что юбилейный концерт Ларисы Долиной, который должен был состояться 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, пройдет 15 ноября. Директор артистки Сергей Пудовкин отметил, что причиной переноса выступления стали изменения в планах гастролей певицы.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предложил раздавать билеты на концерт Долиной бесплатно из-за низкого спроса.