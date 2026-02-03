Том Круз испугался британских грабителей

Том Круз испугался грабителей и съехал из своего пентхауса в Лондоне

Голливудский актер Том Круз, испугавшись британских грабителей, покинул свой пентхаус в Лондоне. Об этом пишет Telegraph.

Звезда картин «Топ Ган» и «Миссия невыполнима» принял решение о переезде из соображений безопасности. Пентхаус актера стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов (3,7 миллиарда рублей) располагается в том же доме, что и бутик Rolex, который накануне ограбили. Нападение произошло 20 января: неизвестные в балаклавах, вооружившись молотками и мачете, разбили витрину магазина и вынесли драгоценности в сумках. Бандитам удалось украсть двадцать часов общей стоимостью в сотни тысяч фунтов стерлингов. Банда скрылась на мотоциклах. Видео с места происшествия оказалось в сети.

Позднее в интернете распространился ролик еще одного вооруженного ограбления в Лондоне. Преступники атаковали ювелирный бутик Gregory & Co в районе Ричмонд-апон-Темс. Витрину магазина так же разбили молотом.

Ранее стало известно, что бывшая жена Круза, Николь Кидман, решила избавиться от недвижимости в Австралии после очередного развода. Расставшись с музыкантом Китом Урбаном, актриса продала свою трехкомнатную квартиру в Сиднее. В 2023 году она обошлась Кидман в 7,7 миллиона долларов.