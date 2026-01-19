Николь Кидман решила избавиться от жилья после развода

Американская и австралийская актриса Николь Кидман продала квартиру в Австралии после развода с музыкантом Китом Урбаном. Цена сделки составила 8,5 миллиона долларов, пишет Daily Mail.
Речь идет о трехкомнатной квартире на 15-м этаже элитного жилого комплекса в Милсонс-Пойнт в Сиднее. Кидман купила объект в 2023 году за 7,7 миллиона долларов.
Из окон квартиры открывается вид на Сиднейский мост и Оперный театр. Интерьер оформлен преимущественно в серых и белых тонах, жилье отличается высокими потолками и большим количеством окон в пол.
Ранее стало известно, что бывший дом музыканта Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу, сделав большую скидку. Недвижимость продается за 2,75 миллиона долларов.