00:31, 3 февраля 2026

Мерц заявил о «поворотном моменте» для Европы

Мерц: Европа переживает период величайшей неопределенности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Европа переживает период величайшей неопределенности и должна стать более независимой в сфере экономики и обороны. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает The Times of Israel.

«Мы переживаем период величайшей политической неопределенности и нестабильности — это глубокий переломный момент. Это поворотный момент. Если мы, европейцы, будем действовать сплоченно и решительно, то сможем изменить мир», — сказал он.

По его словам, сейчас в мире появляются «великие державы», которые считают возможным проводить силовую политику, «иногда даже нарушающую правила». Мерц подчеркнул, что Европе не поможет ностальгия по прежним отношениям с США.

Ранее Мерц осудил слова президента США Дональда Трампа о бездействии войск союзников по НАТО в Афганистане. По словам канцлера, нельзя «легкомысленно ставить под угрозу устоявшиеся альянсы».

