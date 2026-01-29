Реклама

Мерц резко раскритиковал заявление Трампа

Мерц осудил слова Трампа о бездействии войск НАТО в Афганистане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил слова президента США Дональда Трампа о бездействии войск союзников по НАТО в Афганистане. Его слова передает Bild.

«Мы не позволим, чтобы эта миссия, которую мы предприняли также в интересах нашего союзника, Соединенных Штатов Америки, сегодня была подвергнута презрению и очернению», — заявил Мерц.

По словам канцлера, нельзя «легкомысленно ставить под угрозу устоявшиеся альянсы». Таким образом он отреагировал на слова американского лидера о том, что войска стран — союзников США по НАТО, воевавшие в Афганистане, избегали линии фронта.

Ранее с критикой этого заявления выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав слова американского лидера оскорблением.

