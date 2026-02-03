Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 3 февраля 2026Путешествия

Россиянин сравнил метро в Нью-Йорке и Москве фразой «хочется невольно усмехнуться»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и сравнил метро в Нью-Йорке и Москве фразой «хочется невольно усмехнуться». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Так, в московском метро чисто, логично и красиво, отметил автор публикации. По его словам, поезда там ходят часто, навигация понятная, а станции и вовсе напоминают подземные дворцы. И важнее всего, что там человек чувствует себя в безопасности и не ждет никаких неожиданностей от попутчиков.

«Нью-йоркское метро — это не про комфорт. Это про выживание и философию "как есть". Грязно? Да. Шумно? Конечно. Запахи? Иногда такие, что хочется дышать через шарф, даже летом», — добавил россиянин.

Ранее Александр описал США фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто». Он отметил, что в России бедных людей сразу видно, поскольку они не пытаются маскироваться, а в Америке — наоборот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео с задержанным убийцей девятилетнего мальчика

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Россиянам назвали условие принудительной отправки в отпуск

    ВСУ ударили по российскому предприятию

    Польша подняла в воздух истребители из-за России

    В Британии раскрыли план Каллас против России

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    СК подтвердил гибель похищенного 9-летнего мальчика в Ленобласти

    Россиян призвали менять один предмет гигиены после ОРВИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok