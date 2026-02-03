Россиянин сравнил метро в Нью-Йорке и Москве фразой «хочется невольно усмехнуться»

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и сравнил метро в Нью-Йорке и Москве фразой «хочется невольно усмехнуться». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Так, в московском метро чисто, логично и красиво, отметил автор публикации. По его словам, поезда там ходят часто, навигация понятная, а станции и вовсе напоминают подземные дворцы. И важнее всего, что там человек чувствует себя в безопасности и не ждет никаких неожиданностей от попутчиков.

«Нью-йоркское метро — это не про комфорт. Это про выживание и философию "как есть". Грязно? Да. Шумно? Конечно. Запахи? Иногда такие, что хочется дышать через шарф, даже летом», — добавил россиянин.

Ранее Александр описал США фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто». Он отметил, что в России бедных людей сразу видно, поскольку они не пытаются маскироваться, а в Америке — наоборот.