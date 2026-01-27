Реклама

03:31, 27 января 2026Путешествия

Россиянин побывал в США и описал страну фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто»

Зарина Дзагоева
Фото: Alexander Spatari / Getty Images

Российский тревел-блогер побывал в США и описал страну фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто». Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, многие считают, что в США деньги валяются прямо на дорогах, а у всех граждан есть машины, дома и даже лодки. «Снаружи — картинка мечты. А внутри — пусто. Не в смысле души, а в смысле счета. Все это не его. Это банка. И банка он боится больше, чем налоговую», — объяснил россиянин.

Он добавил, что в России бедных людей сразу видно, поскольку они не пытаются маскироваться. «В Америке — наоборот. Тут ты можешь выглядеть как успешный, улыбаться, пить латте за шесть долларов и при этом выбирать между оплатой страховки и покупкой еды», — заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер ел в США местную еду и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях». Россиянин пояснил, что перестал чувствовать ощущение насыщения после приемов пищи.

