03:30, 22 января 2026

Россиянин ел как местный в США и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Российский тревел-блогер ел в США местную еду и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Опытный тревел-блогер отметил, что питаясь в путешествиях как местный, он лучше узнает страну. По его словам, в первый день в США он испытал положительные эмоции от такого опыта. «Бургеры, тако, сэндвичи, картошка во всех возможных формах, соусы, которые существуют как будто сами по себе, а не в дополнение к еде. Восторг, свобода, Америка», — пишет автор блога.

На третий день он начал ловить себя на странных мыслях. «Ты вроде бы сыт, но ощущение, что поел так и не приходит», — пояснил россиянин. На этом этапе эксперимента еда стала казаться ему одинаковой. На пятый день тревел-блогер начал скучать по обычным блюдам, которые не жарят и не заливают соусами.

Он отметил, что пища для жителей США — про скорость и привычку, но не про заботу о теле. «К концу недели стало ясно: американцы так едят не потому, что это предел гастрономического счастья. Это удобно, быстро, калорийно и не требует никаких усилий», — заключил россиянин.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в США и описала некоторые особенности местного быта фразой «у меня дергается глаз». Настоящей пыткой она назвала душевую лейку, встроенную в стену без шланга.

