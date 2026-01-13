Реклама

Россиянка побывала в США и описала особенности жизни там фразой «у меня дергается глаз»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yuki Iwamura / AP

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала некоторые особенности жизни там фразой «у меня дергается глаз». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, по словам автора публикации, в США распространены мусорные пакеты с ароматами: яблоко, лаванда, цитрус, «утренний бриз счастья». «Ты выбрасываешь очистки, рыбу, что-то подозрительное — а из ведра идет ощущение, будто ты в спа. Очень умная штука, надо признать», — отметила блогерша.

Кроме того, настоящей пыткой она назвала душевую лейку, встроенную в стену без шланга. При этом невозможно направить воду туда, куда необходимо. Она также обратила внимание на любовь американцев ко льду в напитках. «В России лед — это максимум для виски или чтобы приложить к голове после новостей. Тут — образ жизни», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, как живут американцы в автодомах. По мнению наблюдательницы, некоторое жилье на колесах оснащено лучше, чем квартиры.

