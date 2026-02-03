Российские хакеры взломали мессенджер для украинских солдат

Mash: Российские хакеры взломали украинский мессенджер для солдат Milchat

Российские хакеры из группировок DarkWarios и QuietSec взломали мессенджер для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Milchat и украинский сервис электронного военного учета «Резерв+». Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, после взлома Milchat перестали работать приложение, сайт и связанные с мессенджером функции. Так, украинские военнослужащие лишились крупного канала коммуникации, отмечается в сообщении.

Mash уточняет, что российские хакеры также вывели из строя «Резерв+», благодаря которому была возможна электронная регистрация резервистов и военнообязанных. Кроме того, сервис отвечал за обновление личных данных, а также выдавал электронные документы военнослужащим и позволял размещать вакансии в ВСУ, сообщает издание. «Если сбои сохранятся, то взаимодействие граждан с военкоматами станет огромной проблемой», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские хакеры из группировок PalachPro и EOS вывели из строя мессенджер Sonata, в котором общались украинские военные. Сообщалось, что платформа подверглась DDoS-атаке.