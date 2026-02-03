Реклама

Экономика
14:34, 3 февраля 2026Экономика

Трамп рассказал о своем самом высоком рейтинге и лучшей экономике в истории

Трамп назвал свой рейтинг самым высоким из когда-либо полученных
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп, чей чистый рейтинг одобрения упал по результатам опроса Reuters и Ipsos до 38 процентов, рассказал о самом высоком уровне поддержки, который он когда-либо получал. Соответствующие заявления размещены в Truth Social.

Комментируя показатели, уровень которых глава государства не привел, он предположил, что, судя по всему, американцам «нравится сильная и могущественная страна», имеющая, по словам Трампа, лучшую экономику за всю историю.

Действующий американский президент и ранее ставил под сомнение публикуемые в СМИ результаты опросов по поводу одобрения его деятельности. Так, в августе 2025 года, когда его рейтинг в предыдущий раз упал до 38 процентов, Трамп заявлял, что показатель оказался на наивысшем уровне. «Некоторые достигают 60 и даже 70 (процентов). Спасибо», — написал он тогда в соцсети.

На прошлой неделе, комментируя кандидатуру выдвинутого им на пост главы ФРС Кевина Уорша, Трамп также выразил уверенность, что тот «войдет в историю как один из великих председателей ФРС — возможно, лучший».

