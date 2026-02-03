Реклама

Зеленский рассказал о сложных последствиях самого мощного удара

Зеленский: Россия выпустила рекордное количество баллистики по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия выпустила рекордное количество баллистики по Украине в ночь на 3 февраля. О сложных последствиях рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Провел совещание по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике, после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики и рекордное количество баллистики», — написал он.

По словам Зеленского, на Украине привлечены необходимые силы для устранения последствий удара. Он отметил, что задействован весь ресурс энергетических компаний.

Ранее на Украине назвали удар российских войск в ночь на 3 февраля самым масштабным с начала года. Эту информацию подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций. Всего были атакованы шесть областей Украины.

