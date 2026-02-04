Реклама

Россия
23:41, 4 февраля 2026Россия

Половина российского города осталась без света и отопления в 30-градусный мороз

Половина Читы осталась без света и отопления в 30-градусный мороз из-за аварии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Десятки тысяч жителей Читы остались без света и отопления в мороз ниже 30 градусов после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ночью в российском городе произошло крупное отключение электроэнергии. В результате без питания оказалась почти половина Читы и часть пригородов. Предварительной причиной инцидента назвали аварию на местной ТЭЦ.

«В домах вместе со светом начали остывать батареи. Все это происходит при морозе минус 32 градуса», — говорится в сообщении. Энергетики и коммунальные службы работают на месте аварии.

15 января сообщалось об отключении света, воды и отопления в Новосибирске.

