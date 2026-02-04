Дмитриев назвал паникой элит слова Туска о связях Эпштейна с Россией

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о панике и отчаянии в западной элите из-за публикации файлов осужденного американского финансиста-педофила Джефри Эпштейна. Об этом он заявил в соцсети Х, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о связях Эпштейна с Россией.

«Отчаявшиеся, развращенные, лживые левые элиты впадают в панику и пытаются ввести в заблуждение. Мир устал от вашей лжи и видит ее насквозь. Ваша клика и машина фальшивой пропаганды разоблачены. Финал для развращенной и зачастую сатанинской либеральной элиты», — ответил Дмитриев польскому премьеру.

Ранее Туск заявил, что к скандалу с файлами Эпштейна могут быть причастны российские спецслужбы. Политик призывал расследовать этот аспект ради безопасности польского государства.

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы», — говорится в материале. Авторы также не исключают, что финансист мог действовать и в отношении Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».

Кроме того, издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью Эпштейна.