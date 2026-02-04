Реклама

Культура
13:01, 4 февраля 2026Культура

Еще один концерт Долиной оказался под угрозой срыва

Концерт Долиной в Коломне оказался под угрозой срыва из-за низких продаж билетов
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Подмосковье оказался под угрозой отмены из-за низких продаж билетов. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей концертной площадки.

Выступление певицы в Коломне запланировано на 11 марта. По данным источника, организаторам удалось продать лишь 36 процентов билетов, из-за чего мероприятие может не состояться.

«Вероятность того, что отменят, высокая. Везде отменяют. Возможно, и у нас отменят», — заявили собеседники издания. По их словам, решение может быть принято в любое время, даже за несколько дней до концерта.

Ранее стало известно об отмене концерта Долиной в Обнинске, запланированного на 8 марта. По данным Mash, организаторам удалось продать всего 10 процентов билетов, из-за чего мероприятие сорвалось. По словам представителя певицы, отмена ближайших выступлений связана с изменением ее гастрольного графика.

