06:30, 4 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Названы способы сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге

«Авито»: Сохранить авто в хорошем состоянии поможет регулярная мойка и воск
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Сохранить автомобиль в хорошем состоянии на долгое время независимо от пробега можно, соблюдая правила ухода за ним, рассказали эксперты «Авито». Результатами своего исследования они поделились с «Лентой.ру».

По данным исследования «Авито Авто», проведенного в 2025 году, для 41 процента россиян, которые ищут автомобиль с пробегом, состояние кузова входит в топ-5 главных критериев при выборе. В связи с этим они посоветовали в первые месяцы владения обрабатывать скрытые полости кузова антикоррозийным составом и обновлять его раз в 2-3 года.

Также они посоветовали осматривать кузов после каждой мойки или не реже одного раза в месяц, чтобы вовремя заметить сколы и повреждения, подкрасить на нем мелкие дефекты. Специалисты подчеркнули, что даже небольшое повреждение может стать очагом коррозии, если оно дошло до металла.

«Недорого защитить кузов можно с помощью твердого воска – он помогает сохранить ЛКП от ультрафиолета, пыли и мелких царапин. Для лучшего эффекта наносить его стоит раз в полгода на все окрашенные поверхности кузова – весной и осенью. Альтернатива – керамическое покрытие, которое крепче воска и к тому же держится дольше», — говорится в рекомендациях «Авито».

Регулярная мойка, бережное отношение к лакокрасочному покрытию и своевременная защита от коррозии – вот что действительно работает

«Авито»

Эксперты посоветовали регулярно мыть машину в крытых мойках, тщательно промывая пороги, арки и нижнюю часть дверей, так как именно там скапливаются реагенты и влага. Особенно это важно в зимний период: дорожная химия и соли ускоряют коррозию металла и износ лакокрасочного покрытия, подчеркнули они. Также специалисты посоветовали протирать фары только мокрой тряпкой и наносить «антидождь» на стекла.

В плане технического ухода эксперты порекомендовали регулярно контролировать уровень масла в двигателе, охлаждающей и тормозной жидкостей. Также необходимо контролировать подтеки и запотевания на двигателе или других узлах и агрегатах, замечать мокрые пятна на сухом асфальте под машиной.

Именно своевременная замена масел, фильтров и контроль состояния ключевых узлов формируют базу для стабильной работы двигателя, трансмиссии и ходовой части

«Авито»

Использовать топливо рекомендуется только на проверенных АЗС: некачественный бензин или дизель незаметно снижают ресурс двигателя. Кроме того, специалисты отмечают, что необходимо проверять давление в колесах не реже раза в месяц: неправильное давление ускоряет износ резины и повышает расход топлива.

«Когда одометр приближается к отметке 50 000 км, автомобилю стоит уделить чуть больше внимания, чем при стандартном ТО. Даже при внешнем благополучии стоит внимательно проверить сайлентблоки и рулевые наконечники: их незаметный износ способен быстро повредить подвеску. Обязательно проверьте технические жидкости: замените антифриз, тормозную жидкость и жидкость ГУР, а также обновите масло в коробке передач и узлах полного привода — редукторах и дифференциалах», — также посоветовали в «Авито».

Ранее сообщалось, что тренд на фото из 2016 года привел к увеличению продаж фингербордов и селфи-палок. В «Авито» проанализировали, как ставшая популярной в Сети ностальгия отразилась на торговле.

