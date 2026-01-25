Тренд на фото из 2016 года вернул популярность необычным товарам

«Авито»: Тренд на 2016 привел к увеличению продаж фингербордов и селфи-палок

Тренд на фото из 2016 года привел к увеличению продаж фингербордов и селфи-палок, выяснили эксперты «Авито». В компании проанализировали, как ставшая популярной в Сети ностальгия отразились на торговле. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что за последний месяц фингерборды — миниатюрные скейтборды для выполнения трюков пальцами и селфи-палки стали покупать чаще на 26 процентов и 21 процент соответственно.

Также, согласно анализу, выросли продажи попсокетов — складных держателей для смартфонов, которые крепятся к задней панели устройства, и фотокамер моментальной печати.

С наступившим 2026 годом в соцсетях завирусился тренд — ностальгировать по временам десятилетней давности. Большинство пользователей с теплом вспоминают 2016 год и делятся фотографиями того периода, рассказали в «Авито».

Ранее стало известно, что мошенники присоединились к нашумевшему тренду на 2016 год и решили использовать его в своих целях. Отмечается, что аферисты из открытых источников собирают кадры своих потенциальных жертв при помощи автоматизированных программ и создают правдоподобные подделки. В результате получаются компрометирующие кадры, в том числе и интимные.