Интернет и СМИ
04:01, 23 января 2026Интернет и СМИ

Мошенники присоединились к тренду 2016 года для обмана россиян

Мошенники начали атаковать россиян с помощью дипфейков из 2016 года
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мошенники присоединились к нашумевшему тренду 2016 года и решили использовать его в своих целях. Как пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, в январе в России и за рубежом зафиксирован рост дипфейков, созданных на основе кадров пользователей десятилетней давности.

Эксперты отмечают, что на архивных фото и видео отсутствуют цифровые артефакты, по которым можно вычислить фальсификацию, поэтому они особенно удобны для злоумышленников.

Мошенники из открытых источников быстро собирают кадры своих потенциальных жертв при помощи автоматизированных программ и создают правдоподобные подделки. В результате получаются компрометирующие кадры, в том числе и интимные.

Проблема дипфейков уже стала массовой, а доступ к архивным фото и видео может привести к росту таких преступлений в 10 раз в ближайшие месяцы, считают эксперты.

Ранее владельцев загородных участков в России призвали готовиться к массовой атаке мошенников.

