Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 4 февраля 2026Забота о себе

Названы три распространеные ошибки при диарее

Врач Кальехо: Длительное голодание при диарее ухудшает состояние кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Анестезиолог Давид Кальехо заявил, что при лечении диареи многие люди совершают три распространенные ошибки. Его слова приводит издание Vanitatis.

Первой ошибкой Кальехо назвал отказ от еды. По его словам, длительное голодание, напротив, только ослабляет кишечник и ухудшает его состояние. В связи с этим он порекомендовал начать принимать пищу сразу же после восполнения утраченной организмом жидкости.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Вторая ошибка, по мнению доктора, — бесконтрольный прием противодиарейных препаратов. Действительно, эти медикаменты уменьшают частоту опорожнения кишечника, но они также замедляют выведение патогенов и веществ, которые вызывают диарею, тем самым продлевая ее, пояснил врач.

Третьей ошибкой, добавил он, является лечение пробиотиками. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые специфические штаммы могут незначительно сократить продолжительность диареи, но их нужно использовать в качестве дополнения, а не основной терапии, подчеркнул Кальехо.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Воронова рассказала о главных виновниках запоров. По ее словам, трудности с опорожнением кишечника могут возникнуть из-за стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в Германии

    Трамп призвал аятоллу Хаменеи «очень побеспокоиться»

    Шведские полицейские захотели ходить на гей-парады в форме и в рабочее время

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok