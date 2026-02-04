Названы три распространеные ошибки при диарее

Врач Кальехо: Длительное голодание при диарее ухудшает состояние кишечника

Анестезиолог Давид Кальехо заявил, что при лечении диареи многие люди совершают три распространенные ошибки. Его слова приводит издание Vanitatis.

Первой ошибкой Кальехо назвал отказ от еды. По его словам, длительное голодание, напротив, только ослабляет кишечник и ухудшает его состояние. В связи с этим он порекомендовал начать принимать пищу сразу же после восполнения утраченной организмом жидкости.

Вторая ошибка, по мнению доктора, — бесконтрольный прием противодиарейных препаратов. Действительно, эти медикаменты уменьшают частоту опорожнения кишечника, но они также замедляют выведение патогенов и веществ, которые вызывают диарею, тем самым продлевая ее, пояснил врач.

Третьей ошибкой, добавил он, является лечение пробиотиками. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые специфические штаммы могут незначительно сократить продолжительность диареи, но их нужно использовать в качестве дополнения, а не основной терапии, подчеркнул Кальехо.

