Оценен темп глобального потепления в России

РАН: Глобальное потепление в России идет вдвое быстрее, чем в мире

Глобальное потепление в России происходит вдвое быстрее, чем в мире. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников в беседе с РИА Новости.

Ученый отметил, что российские специалисты внимательно изучают ситуацию и оценивают степень влияния деятельности людей на изменение климата по сравнению с природными циклами. По словам Красникова, на данный момент остается много вопросов.

«Например, если речь идет об антропогенном характере глобального потепления, достигли ли мы точки невозврата или еще нет?» — пояснил академик. Он добавил, что глобальное потепление создает много проблем, в том числе это таяние вечной мерзлоты, ущерб сельскому хозяйству и инвазия — появление на территории растений и животных, не характерных для региона.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что вместо глобального потепления может наступить похолодание.