Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления

Путин заявил, что вместо глобального потепления может наступить похолодание

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами и выпускниками Московского физико-технического института допустил, что вместо глобального потепления может наступить похолодание. Однако, несмотря на это, Россия продолжит осваивать Арктику. Слова российского лидера передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что сейчас мнения специалистов на этот вопрос расходится. «То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание», — сказал президент. Он подчеркнул, что это в вопросе освоения Арктики не важно.

Ранее стало известно, что 2023, 2024 и 2025 годы оказались самыми жаркими за всю историю наблюдения.