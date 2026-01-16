Последние три года стали самыми жарким в истории

Science News: Последние три года оказались самыми жаркими в истории

Последние три года оказались самыми жаркими за всю историю наблюдения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science News.

2023, 2024 и 2025 годы образовали первый в истории трехлетний отрезок, когда средняя глобальная температура стабильно превышала порог в 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня. Эта отметка ассоциируется с увеличением рисков для экосистем, здоровья людей и учащением экстремальных погодных явлений.

В 2025 году средняя температура на планете составила 1,47 градуса выше доиндустриального уровня. Он занял третье место в рейтинге самых жарких годов. Рекордным остается 2024-й, когда температура превышала доиндустриальный уровень на 1,6 градуса.

Ученые предупреждают, что к 2029 году температура может начать стабильно превышать отметку в 1,5 градуса. Главной причиной высоких темпов потепления остается накопление парниковых газов в атмосфере, в первую очередь из-за сжигания ископаемого топлива.

Ранее уральские ученые заявили, что растение мискантус можно использовать в борьбе с глобальным потеплением. Они предложили создать карбоновые фермы на основе мискантуса, который способен быстро накапливать углерод, поглощая его из воздуха.