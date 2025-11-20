Экономика
12:12, 20 ноября 2025Экономика

В России нашли новый способ бороться с глобальным потеплением

Уральские ученые предложили использовать мискантус в борьбе с потеплением
Александра Качан (Редактор)
Мискантус

Мискантус. Фото: Nicola Stocken Tomkins / Globallookpress.com

Растение мискантус, или веерник (многолетний злак), можно использовать в борьбе с глобальным потеплением. Новый способ решения проблемы нашли ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, передает «Российская газета».

Специалисты предложили создать карбоновые фермы на основе мискантуса, который способен быстро накапливать углерод, поглощая его из воздуха. Собранные растения можно перерабатывать с помощью нагревания без доступа кислорода в биоуголь, который используют в качестве удобрения.

Такой способ позволит запечатать углерод в земле, улучшая структуру и плодородие почвы. Кроме того, делать биоуголь из мискантуса выгодно, так как высота растения достигает двух-четырех метров, что позволяет вырастить большую биомассу за сезон, чем при использовании традиционных для производства биоугля материалов.

Ранее стало известно, что 2025-й станет вторым или третьим в рейтинге самых теплых годов в истории.

