15:52, 4 февраля 2026Забота о себе

Россиянам назвали истинную причину прибавки веса во время Масленицы

Онищенко: Съеденные во время Масленицы блины не так прибавляют вес, как алкоголь
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Letterberry / Shutterstock / Fotodom

Съеденные во время масленичной недели блины не так сильно прибавляют вес, как это делает алкоголь. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru.

Академик РАН поздравил россиян с грядущей Масленицей и заметил, что пара блинчиков вряд ли повлияют на фигуру, однако алкоголь способен разжечь настолько сильный аппетит, что одними блинами прием пищи не кончится.

«В традиционной Масленице не принято употреблять алкоголь. Гуляния и кулачные бои — это активное времяпрепровождение, вы не сможете сильно прибавить в весе. Но кто и без этого пьет — алкоголь повышает аппетит, так что именно он является причиной повышения веса, а не несколько съеденных блинов», — подчеркнул специалист.

Он также призвал не забывать во время праздников о здоровье. Онищенко напомнил, что в нескольких крупных российских городах показатели по росту заболеваемости продолжают расти.

Ранее Онищенко оценил риск распространения лихорадки чикунгунья. По его словам, в России это вряд ли произойдет.

