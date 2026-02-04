Россиянам назвали истинную причину прибавки веса во время Масленицы

Съеденные во время масленичной недели блины не так сильно прибавляют вес, как это делает алкоголь. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru.
Академик РАН поздравил россиян с грядущей Масленицей и заметил, что пара блинчиков вряд ли повлияют на фигуру, однако алкоголь способен разжечь настолько сильный аппетит, что одними блинами прием пищи не кончится.
«В традиционной Масленице не принято употреблять алкоголь. Гуляния и кулачные бои — это активное времяпрепровождение, вы не сможете сильно прибавить в весе. Но кто и без этого пьет — алкоголь повышает аппетит, так что именно он является причиной повышения веса, а не несколько съеденных блинов», — подчеркнул специалист.
Он также призвал не забывать во время праздников о здоровье. Онищенко напомнил, что в нескольких крупных российских городах показатели по росту заболеваемости продолжают расти.
Ранее Онищенко оценил риск распространения лихорадки чикунгунья. По его словам, в России это вряд ли произойдет.