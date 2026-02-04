Реклама

16:38, 4 февраля 2026Культура

Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет
Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса Ольга Чиповская, известная по работе в Театре имени Вахтангова, ушла из жизни в возрасте 67 лет. Об этом учреждение культуры сообщило в Telegram-канале.

Причины смерти заслуженной артистки России и матери актрисы Анны Чиповской не уточняются. Дата и место прощания будут названы позже.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в публикации театра.

Известно, что в 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В съемках фильма «Елки 3» она приняла участие вместе с дочерью, сыграв ее мать.

