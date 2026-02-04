Врач 103-летнего британца раскрыл секрет его долголетия

Daily Mirror: 103-летний британец назвал дружбу секретом долголетия

103-летний пациент назвал главный фактор счастливой и долгой жизни в разговоре с врачом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Врач скорой помощи Тулси Патель опубликовала в TikTok ролик, в котором пересказала беседу с пациентом-долгожителем. По словам Патель, на вопрос о секрете долгой жизни пожилой британец без колебаний ответил: «Наличие друзей». Это мнение подтверждается и официальной медициной: медики отмечают, что крепкие социальные связи снижают риск депрессии, гипертонии и даже повышают продолжительность жизни.

Национальная служба здравоохранения Великобритании прямо заявляет, что одиночество и изоляция являются ключевыми факторами риска для ухудшения как психологического, так и физического состояния. Врачи считают рецептом долголетия общение, сбалансированное питание, качественный сон, управление стрессом и умеренность в употреблении алкоголя.

Ранее 105-летний житель американского штата Огайо отметил очередной день рождения и раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина убежден, что прожил так долго благодаря двум итальянским продуктам.