10:05, 4 февраля 2026Путешествия

Застрявшим на сутки в аэропорту России пассажирам объяснили причину задержки рейса

Shot: Рейс из Красноярска на Фукуок задержали на сутки из-за отказа двигателя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Пассажирам авиакомпании Azur Air, застрявшим в российском аэропорту на сутки, объяснили причину задержки рейса на вьетнамский остров Фукуок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что у лайнера отказал левый двигатель, поэтому вылет из Красноярска отложили. Перевозчик не смог предоставить другой борт для выполнения рейса, из-за чего россиянам пришлось ждать починки. Предполагается, что борт отправится в 14:00 по местному времени, но не исключено, что ремонт затянется еще на сутки.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, что самолет Azur Air не может вылететь из-за минусовых температур в Красноярске, а не из-за отказа двигателя. Погода влияет на длительность технического обслуживания судна, уточнили там. Более того, перевозчик подготовил резервный борт для выполнения рейса на Фукуок, однако в аэропорту Вьетнама не подтвердили замену.

Воздушное судно должно было отправиться во Вьетнам еще утром 3 февраля. Пассажиров пустили в самолет, продержали там несколько часов, а потом по техническим причинам отправили обратно в зал ожидания аэропорта.

