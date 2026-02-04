Реклама

08:35, 4 февраля 2026Путешествия

Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из красноярского аэропорта

Shot: Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из Красноярска на Фукуок
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок уже больше 24 часов. Как сообщает Telegram-канал Shot, рейс авиакомпании Azur Air с бортовым номером ZF 2671 постоянно откладывают из-за технических проблем.

Воздушное судно должно было отправиться во Вьетнам еще утром 3 февраля, пассажиров пустили в самолет, продержали там несколько часов, а потом по техническим причинам отправили обратно в зал ожидания аэропорта.

После еще четырех часов ожиданий людей расселили по гостиницам и сообщили, что рейс перенесен на ночь. Однако самолет так и не вылетел, а пассажиры до сих пор ждут, когда смогут отправиться на Фукуок.

Люди уже боятся лететь на данном самолете и начали требовать отмену рейса.

Согласно онлайн-табло красноярского аэропорта, время вылета данного рейса перенесено на 13:00 4 февраля.

Однако еще утром 3 февраля представитель перевозчика заявлял, что эта техническая проблема носит локальный характер и будет устранена в ближайшее время персоналом.

В конце января другой самолет компании Azur Air, вылетевший из курорта Нячанг в Иркутск, подал сигнал бедствия, находясь на высоте семь тысяч метров.

