Сотни пассажиров больше суток не могут вылететь из красноярского аэропорта

Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок уже больше 24 часов. Как сообщает Telegram-канал Shot, рейс авиакомпании Azur Air с бортовым номером ZF 2671 постоянно откладывают из-за технических проблем.
Воздушное судно должно было отправиться во Вьетнам еще утром 3 февраля, пассажиров пустили в самолет, продержали там несколько часов, а потом по техническим причинам отправили обратно в зал ожидания аэропорта.
После еще четырех часов ожиданий людей расселили по гостиницам и сообщили, что рейс перенесен на ночь. Однако самолет так и не вылетел, а пассажиры до сих пор ждут, когда смогут отправиться на Фукуок.
Люди уже боятся лететь на данном самолете и начали требовать отмену рейса.
Согласно онлайн-табло красноярского аэропорта, время вылета данного рейса перенесено на 13:00 4 февраля.
Однако еще утром 3 февраля представитель перевозчика заявлял, что эта техническая проблема носит локальный характер и будет устранена в ближайшее время персоналом.
В конце января другой самолет компании Azur Air, вылетевший из курорта Нячанг в Иркутск, подал сигнал бедствия, находясь на высоте семь тысяч метров.