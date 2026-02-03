Реклама

Путешествия
10:37, 3 февраля 2026Путешествия

Севших в самолет до Вьетнама россиян высадили из-за проблем с двигателем

TourDom: Пассажиры рейса Azur Air из Красноярска на Фукуок 4 часа ждут вылета
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yury Kirsanov / Globallookpress.com

Планирующие отдых во Вьетнаме россияне четыре часа ждут вылет в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем самолета. Об этом сообщает TourDom.

По данным очевидцев, севших на борт пассажиров рейса Azur Air высадили обратно в воздушную гавань. Перелет на Фукуок должен выполнить борт Boeing 767. На данный момент отправление отложено с 9:35 до 14:00.

Представитель перевозчика объяснил источнику, что техническая проблема носит локальный характер и будет устранена в ближайшее время персоналом. «Пассажирам на время ожидания предоставляем все услуги в соответствии с ФАП. С предыдущими задержками это не связано», — добавил авиаперевозчик.

Ранее вылетевший из Вьетнама в Россию самолет Azur Air подал сигнал бедствия. На борту находилось 238 пассажиров. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

