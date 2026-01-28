Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:09, 28 января 2026Путешествия

Названа причина экстренной посадки российского самолета во Вьетнаме

Shot: Причиной экстренной посадки самолета Azur Air в Ханое стал отказ двигателя
Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Нячанга в Иркутск, совершил экстренную посадку в столице Вьетнама Ханое из-за отказа двигателя. Предварительную причину назвал Telegram-канал Shot.

По данным источника, набрав высоту более 10,6 тысячи метров, Boeing 757-200 начал кружить в небе и снижаться, а затем подал сигнал бедствия. На борту находилось 238 пассажиров. Сейчас лайнер благополучно приземлился в Ханое.

23 января этот же самолет подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Тогда он выполнял рейс с тайского курорта Пхукет в Барнаул. Как пишет Telegram-канал, воздушное судно летает с 1999 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Пашинян рассказал об отказе поставлять оружие Армении из-за ОДКБ

    Зеленский поручил делегации решить один вопрос «как можно скорее»

    В Европе раскритиковали Каллас из-за ее возмутительного поведения

    Оценены шансы «Кайрата» обыграть «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

    Названы аргументы в пользу легализации онлайн-казино в России

    Экономист оценил угрозу обвала доллара

    Бизнесменам предсказали крах из-за веры в магию и гадания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok