Названа причина экстренной посадки российского самолета во Вьетнаме

Shot: Причиной экстренной посадки самолета Azur Air в Ханое стал отказ двигателя

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Нячанга в Иркутск, совершил экстренную посадку в столице Вьетнама Ханое из-за отказа двигателя. Предварительную причину назвал Telegram-канал Shot.

По данным источника, набрав высоту более 10,6 тысячи метров, Boeing 757-200 начал кружить в небе и снижаться, а затем подал сигнал бедствия. На борту находилось 238 пассажиров. Сейчас лайнер благополучно приземлился в Ханое.

23 января этот же самолет подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Тогда он выполнял рейс с тайского курорта Пхукет в Барнаул. Как пишет Telegram-канал, воздушное судно летает с 1999 года.