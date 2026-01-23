Подавший сигнал бедствия российский самолет благополучно сел в Китае

Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air сел в Ланчжоу

Самолет российской авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия в небе над Китаем, благополучно сел в аэропорту Ланчжоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что некоторое время борт кружил над китайским городом для выработки топлива. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Также ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров.

Лайнер летел с тайского Пхукета в российский Барнаул, но подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу в КНР. Причиной стал отказ одного из двигателей.