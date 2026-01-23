Названа причина подачи сигнала бедствия самолетом с россиянами

Shot: Самолет Azur Air с россиянами подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

Названа причина сигнала бедствия от самолета авиакомпании Azur Air с россиянами — у борта отказал один из двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, самолет, выполнявший рейс с Пхукета, Таиланд, до российского Барнаула уже совершил в воздухе около шести кругов над аэропортом китайского Ланьчжоу. Сообщается, что экипаж вырабатывает топливо перед посадкой.

Также отмечается, что борт вылетел с тайского острова больше четырех часов назад. Сигнал бедствия из-за отказа двигателя был подан на полпути.

Лайнер Azur Air сообщил об аварийной ситуации в небе над Китаем утром 23 января. Уточнялось, что на борту находятся 238 пассажиров.