10:51, 28 января 2026Путешествия

Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

Mash: Вылетевший из Нячанга в Иркутск самолет Azur Air подал сигнал бедствия
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший с курорта Нячанг в Иркутск, приготовился к экстренной посадке во Вьетнаме. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Boeing 757 подал сигнал бедствия над столицей азиатской страны Ханоем, находясь на высоте семь тысяч метров. Сейчас лайнер кружит в воздухе и вырабатывает топливо. По данным источника, на борту могут находиться до 238 пассажиров.

Как пишет Telegram-канал, это уже второй инцидент с участием этого борта за неделю. 23 января он совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя.

