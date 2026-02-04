Заявление о хлебном сборе в России оказалось дипфейком

Заявление Матвиенко о хлебном сборе в России оказалось дипфейком

Ролик с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, на котором она якобы заявляет о введении в России хлебного сбора в качестве меры для поддержки пекарен, оказался дипфейком. Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах заметно, что мимика спикера не совпадает с текстом, а изображение сильно сглажено. То, что ролик был создан с использованием искусственного интеллекта, подтверждает также система детекции генеративного контента «Зефир».

Оригинальное видео было снято на заседании Совета законодателей России 26 апреля 2024 года. Его участники обсудили повышение рождаемости, поддержку семей с детьми и улучшение жизни на селе. Матвиенко на заседании предлагала упростить получение всей социальной поддержки семьям с детьми и обеспечить достойным пособием всех беременных женщин. Речи о поддержке пекарен не шло.

Власти России никогда не обсуждали введение хлебного сбора. Пекарня «Машенька», которая упоминается в ролике, оказалась в центре внимания после прямой линии с президентом в декабре 2025 года. Тогда ее владелец говорил, что налоговые новации усложнят работу малого бизнеса, который совмещает производство и торговлю собственной продукцией. Российский лидер Владимир Путин обратился к правительству с просьбой представить позицию по защите интересов предпринимателей на фоне вступивших в силу налоговых изменений для малого бизнеса.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».