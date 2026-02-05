Автомобилистам напомнили об отмененном штрафе за аптечку

Юрист Нечаева: Штраф за отсутствие аптечки не грозит российским водителям

Отсутствие аптечки в машине не является поводом для штрафа. Требование о ее наличии перестало быть обязательным для российских водителей с 1 сентября 2023 года, напомнила юрист Екатерина Нечаева в разговоре с РИА Новости.

Вместе с этим была отменена и административная ответственность за отсутствие аптечки в автомобиле, отметила она.

До вступления изменений в силу инспектор мог выписать водителю штраф в размере 500 рублей, если аптечки в салоне не оказывалось или срок годности входящих в нее препаратов истек. Кроме того, существовал запрет на эксплуатацию автомобиля без аптечки.

Юрист посоветовала не отказываться от нее полностью — в экстренной ситуации на дороге именно аптечка может оказаться незаменимой.

