Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:32, 5 февраля 2026Авто

Автомобилистам напомнили об отмененном штрафе за аптечку

Юрист Нечаева: Штраф за отсутствие аптечки не грозит российским водителям
Марина Аверкина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отсутствие аптечки в машине не является поводом для штрафа. Требование о ее наличии перестало быть обязательным для российских водителей с 1 сентября 2023 года, напомнила юрист Екатерина Нечаева в разговоре с РИА Новости.

Вместе с этим была отменена и административная ответственность за отсутствие аптечки в автомобиле, отметила она.

До вступления изменений в силу инспектор мог выписать водителю штраф в размере 500 рублей, если аптечки в салоне не оказывалось или срок годности входящих в нее препаратов истек. Кроме того, существовал запрет на эксплуатацию автомобиля без аптечки.

Юрист посоветовала не отказываться от нее полностью — в экстренной ситуации на дороге именно аптечка может оказаться незаменимой.

Ранее автомобилистам рассказали о последствиях использования контрафактных фильтров для двигателей, которые могут привести к огромным тратам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok