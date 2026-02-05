Реклама

09:00, 5 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы последствия использования контрафактных фильтров для двигателей

Специалисты объяснили, как поддельные воздушные фильтры разрушают мотор
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

И новый, и подержанный автомобиль нуждаются в регулярном обслуживании. Минимальный стандарт — замена масла и фильтров. Но про второй пункт часто забывают. Если автовладельцы и вспоминают про него, то, обычно, вместо оригинала приобретают самый дешевый аналог на рынке. «Лента.ру» узнала у специалистов автотехцентра «Клуб 4x4» о последствиях такого выбора.

В последние три года механики столкнулись с беспрецедентным количеством капитальных ремонтов и замен двигателей. Стоимость таких работ в некоторых случаях достигала миллиона рублей. Основной причиной массовых поломок, по мнению специалистов, стал контрафакт. Главным разрушителем моторов оказалось поддельное моторное масло, но не менее опасными стали неоригинальные фильтры.

Воздушный фильтр, несмотря на кажущуюся простоту, выполняет важнейшую функцию. Он должен задерживать мельчайшие абразивные частицы, не создавая при этом избыточного сопротивления для потока воздуха. Для сгорания одного килограмма бензина требуется около 14,7 килограмма воздуха. Слишком плотный фильтр на атмосферном двигателе приводит к обеднению топливной смеси, повышенному расходу, детонации и ускоренному износу цепи ГРМ и внутренних компонентов.

Специалисты предупреждают: риски от применения дешевого масляного фильтра еще значительнее. Его внутренняя конструкция может не выдержать рабочего давления в системе смазки, которое составляет от 2,5 до 5,5 бар. Ненадежный корпус способен деформироваться или разрушиться, что вызовет мгновенную потерю масла и выход мотора из строя от масляного голодания. Низкокачественный фильтрующий материал быстро разрушается, засоряя масляные каналы.

Что касается топливных фильтров, то для них допустима установка проверенных аналогов. Механики рекомендуют регулярную, не реже одного раза в год, проверку и их замену, особенно на автомобилях с большим пробегом. Забитые фильтры приводят к перегрузке и перегреву топливного насоса.

Важно понимать, что кажущаяся экономия в несколько тысяч рублей на расходных материалах с высокой вероятностью обернется ремонтом стоимостью в сотни тысяч (в лучшем случае). Надежный оригинал или проверенный и качественный аналог — это правильная инвестиция в автомобиль, подытожили эксперты.

Ранее автоюрист Наталья Мишанина объяснила, как добиться у страховщиков полной оплаты ремонта после ДТП.

