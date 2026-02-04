Реклама

18:51, 4 февраля 2026Авто

Названы способы добиться полной компенсации после ДТП

Автоюрист объяснила, как добиться у страховщиков полной оплаты ремонта после ДТП
Марина Аверкина

Фото: Ekaterina Sychkova / Ura.ru / Globallookpress.com

Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что страховая выплата не покрывает всех расходов на восстановление машины после аварии. Нередко страховщики делают все возможное для уменьшения итоговой суммы. Автоюрист Наталья Мишанина рассказала «Известиям», что нужно сделать для получения полной компенсации после ДТП.

Размер выплаты по полису ОСАГО напрямую связан с формой требования, подчеркнула юрист. Если клиент просит денежную компенсацию, страховая компания имеет право применить коэффициент износа деталей, который иногда доходит до 50 процентов. Итоговая сумма в этом случае почти никогда не соответствует рыночной цене ремонта. Требование о восстановлении автомобиля меняет ситуацию в пользу владельца.

«Если страховая не организовала ремонт, у потерпевшего появляется право получить выплату без учета износа и потребовать доплату до среднерыночных цен, если справочники РСА оказываются ниже реальных расценок», — говорит Мишанина. Во многих случаях настаивать на ремонте оказывается более выгодно. Машину либо восстановят в пределах установленного лимита, либо можно будет взыскать разницу между страховой оценкой и реальной стоимостью работ.

При заниженной оценке ущерба Наталья Мишанина советует автовладельцам провести независимую техническую экспертизу. Если заявляется требование о ремонте, следует подготовить два расчета — по единой методике и по средним ценам в регионе. Далее следует направить в страховую компанию официальную претензию с приложением отчета эксперта. Отказ или отсутствие ответа становятся основанием для обращения к финансовому уполномоченному, что является обязательной досудебной формой урегулирования споров по ОСАГО. Если мирно разрешить вопрос не удалось, следующей инстанцией является суд, где большинство решений выносится в пользу потерпевших.

Юрист подчеркнула, что для получения адекватной компенсации уже на этапе первого обращения в страховую компанию нужно требовать именно ремонт, а не денежную выплату.

Ранее автоэксперт Алексей Курчанов объяснил, как обезопасить китайские машины от угонов в России.

